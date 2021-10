Eccellenza, Girone A: il Colorno va in casa del Cittadella, derby Piccardo-Fidentina

Partono da questo weekend gli anticipi di Eccellenza che si giocheranno al sabato pomeriggio; questa settimana prevista Agazzanese-SanMichelese. Impegno importante per il Colorno che, dopo il poker servito all’Arcetana, deve andare ad affrontare il Cittadella in terra modenese per uno scontro al vertice; i padroni di casa arrivano da una esaltante vittoria in un altro scontro diretto contro la Piccardo che domani ospiterà la Fidentina, sconfitta domenica scorsa dal Rolo, in match tutto parmense.

Anche il Felino cerca riscatto dopo la partita persa contro la Modenese e lo farà in casa del Campagnola che arriva da uno 0-0 contro la SanMichelese. Dopo la battuta d’arresto di Formigine, l’ex capolista Salsomaggiore giocherà in casa per riprendere il cammino lasciato alla terza giornata e ospiterà il Bibbiano San Polo che ha conquistato il suo primo punto in classifica domenica scorsa in casa del Nibbiano. Gli altri match di giornata saranno Arcetana-Real Formigine e Rolo-Nibbiano&Valtidone; riposa la Modenese.