Eccellenza, Girone A: tre sconfitte per le tre parmensi

Il Cittadella di mister Salmi vince anche in casa dello Zola Predosa con un netto 3-0 e continua a scappare, sempre a punteggio pieno, in vetta alla classifica. Continuano l’inseguimento l’Agazzanese che rimane a due punti dopo la vittoria in casa del Faro Coop e la Correggese che è comunque staccato a cinque punti e che ha vinto in casa della Fidentina, ancora ferma a zero punti in classifica.

Cedono invece le altre due parmensi concorrenti: seconda sconfitta consecutiva per il Colorno che è uscito con un 2-0 dal campo della Brescello Piccardo; sconfitta anche per il Salsomaggiore nel big match di giornata in casa del Nibbiano&Valtidone. Bella prova del Terre di Castelli che sembra aver trovato il ritmo giusto e che ha vinto in casa della Bagnolese, ancora ultima insieme alla Fidentina.

Risale La Pieve Nonantola che torna alla vittoria e lo fa in casa contro il Montecchio per 2-1. Si rimette in tranquillità anche il Real Formigine che tra le mura amiche batte per 2-0 il Fabbrico. Pareggio che non fa male a nessuno invece tra Rolo e Virtus Castelfranco, entrambe a ridosso della zona play out.