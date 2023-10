Eccellenza, Girone A: primo successo Fidentina, Colorno solo pari

Nel Girone A di Eccellenza non c'è storia: il Cittadella spadroneggia e mette a segno la settima vittoria in sette partite con un bel poker contro il Rolo che rimane invece nelle parti basse della classifica. L’unica che continua ad inseguire a distanza ravvicinata è l’Agazzanese che ieri ha vinto contro lo Zola Predosa ed è rimasta a meno due.

A cinque punti dalla vetta si trova poi la Correggese che ha vinto lo scontro diretto contro il Nibbiano&Valtidone, già scivolato a dieci punti dalla vetta. E’ salito al quarto posto assoluto Terre di Castelli che ha vinto di misura contro il Brescello Piccardo, sorpassando il Salsomaggiore che ha perso nell’anticipo del sabato, in casa, contro la Virtus Castelfranco.

Al sesto posto, a undici punti, insieme a Virtus e Nibbiano, si trovano anche La Pieve Nonantola e il Colorno che ieri hanno pareggiato a reti inviolate tra loro sul campo dei gialloverdi. Ancora una scivolone per il Real Formigine che non è partito con la solita brillantezza e ieri ha perso lo scontro diretto con il Montecchio.

Primi punti per la Fidentina che dopo sei sconfitte finalmente ha trovato la prima vittoria in campionato vincendo per 2-0 sul campo del Fabbrico e staccando di due punti la Bagnolese che ha trovato invece il suo primo punto in classifica pareggiando per 0-0 contro il Faro Coop.