Eccellenza, Girone A: Borgo verso la promozione

Il Borgo San Donnino vince il derby contro la Fidentina e va a più otto sulle inseguitrici. I granata invece rimangono invischiati nella lotta per uscire dai play out dove hanno perso tutte le dirette concorrenti. Solo un pareggio per la Cittadella contro il Real Formigine, ne approfitta l’Agazzanese che si porta a pari punti dei modenesi di mister Cattani vincendo in casa del Rolo.

Perde ancora terreno invece la Virtus Castelfranco che perde in casa del Castellana Fontana e lascia scappare anche le due seconde. Nella parti basse della classifica colpo del Campagnola che batte per 2-0 La Pieve Nonantola, ma rimane comunque troppo lontana dai play out, così come l’Anzolavino che perde in casa del Boretto e scende in ultima posizione, mentre i reggiani salgono nei play out al pari dell’Arcetana che pareggia in casa della Piccardo.

Sconfitta invece per la Modenese che in casa contro il Colorno: la salvezza rimane però a cinque punti dal momento che anche la Vignolese perde nel derby contro il Castelvetro. Deve continuare a guardasi le spalle anche il Nibbiano&Valtidone che perde in casa contro il Sasso Marconi ormai stabile a metà classifica.