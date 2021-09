Eccellenza, Girone A: tutti i risultati della seconda giornata; tre punti per il Salsomaggiore

Non due giornate non ci sono squadre a punteggio pieno nel Girone A del campionato di Eccellenza. A cambiare questa classifica che non vede nessuna prendere il largo potrebbero essere solo la Piccardo e il Nibbiano, avendo riposato rispettivamente ieri e domenica scorsa ed essendo uscite vincitrici dalle prime gare disputate. A conquistare i tre punti tra le parmensi ieri è stato solo il Salsomaggiore che ha vinto per 2-0 in casa della SanMichelese, portandosi così a quattro punti in classifica. Due pareggi per Colorno e Fidentina: il primo a reti inviolate in casa contro il Rolo, la seconda tra me mura amiche contro la Modenese con un gol a testa. Sconfitta invece per il Felino che prende due reti a domicilio dal Nibbiano&Valtidone. Gli altri risultati di giornata hanno visto esultare il Cittadella Vis Modena contro il Campagnola; pareggio a con un gol a testa per Agazzanese e Arcetana; ha vinto invece il Real Formigine con due gol di distacco contro il Bibbiano San Polo.