Eccellenza, Girone A: Piccardo in casa dell'Agazzanese, derby tra Fidentina e Salso

Due anticipi per il Girone A di Eccellenza che partirà domani alle 14,30 con la capolista, il Cittadella Vis Modena, che ospiterà l’Arcetana; i modenesi non stanno passando il loro miglior momento nonostante la posizione in classifica, mentre i reggiani stanno risalendo la classifica e si sono portati ai margini della zona play off. Alle 15,00 di sabato si prosegue con la SanMichelese che cercherà punti salvezza in casa contro un Rolo che spera ancora di riprendere la capolista, avendo una partita in meno da recuperare il 6 gennaio.

Domenica alle 14,30 avranno luogo invece altri match determinanti per la classifica a partire da Agazzanese-Piccardo Traversetolo, con i parmensi che sono in corsa insieme al Rolo per cercare di insidiare la capolista, così come il Colorno che ospiterà un Campagnola in cerca di punti salvezza. Anche la Modenese vuole restare tra le grandi, ma avrà da affrontare il difficile derby in casa del Real Formigine; riposa invece il Nibbiano&Valtidone che stava scalando la classifica dopo un avvio poco convincete. A infilarsi nella zona play off potrebbe arrivare anche la Fidentina che domenica ospiterò il Salsomaggiore per un derby parmense molto interessante. Alle 17,00 chiuderà la giornata lo scontro salvezza tra Felino e Bibbiano San Polo.