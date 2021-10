Eccellenza, Girone A: Piccardo e Felino in anticipo, Fidentina in casa del Cittadella

Sarà il derby tra Piccardo Trasversetolo e Felino ad aprire la settima giornata del Girone A di Eccellenza. L’anticipo del sabato si giocherà alle 15 e vedrà quindi le due parmensi sfidarsi per cercare di allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Domenica riprenderà il solito orario delle 15,30 per il resto delle partite che vedranno la capolista Rolo impegnata contro la Modenese che sta scalando la classifica dopo una partenza in sordina. Torno dopo il turno di riposo il Cittadella che vuole riprendere la vetta della classifica e lo farà sfidando la Fidentina, in un buon momento dopo la vittoria contro l’Arcetana.

Quest’ultima ospiterà il Nibbiano&Valtidone che è rimasto arretrato in classifica rispetto alle prime e vuole mettersi sulla retta via per giocarsi la promozione. Stessa sorte per il Colorno, scivolato dietro alle prime, che domani giocherà in casa contro la una SanMichelese che ha collezionato cinque pareggi e una sconfitta fino ad ora in campionato. Il Real Formigine vuole rimanere aggrappato alle prime due e dovrà vincere nel testacoda in casa dell’Agazzanese. Scontro salvezza invece tra le reggiane Campagnola e Bibbiano San Polo; riposa il Salsomaggiore.