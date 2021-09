Eccellenza, Girone A: due derby per le squadre di Parma, Fidentina in trasferta

In programma due derby parmensi nella terza giornata di campionato del Girone A di Eccellenza. La Piccardo, eliminata mercoledì a sorpresa dalla Coppa Italia per mano del Salsomaggiore, ospiterà ilper quello che sarà un big match del campionato. I padroni di casa arrivano dal turno di riposo dopo aver vinto la prima giornata contro l’Agazzanese, gli ospiti hanno finora conquistato solo un punto pareggiando in casa col Rolo e perdendo nel primo turno contro il Campagnola.

Partenza di stagione da sogno invece per il Salsomaggiore che sta procedendo a gonfie vele in Coppa e che ha già conquistato quattro punti in campionato pareggiando con la Fidentina e vincendo in trasferta contro la SanMichelese. I gialloblù cercano un’altra vittoria domani per dimenticare definitivamente l’ultimo posto dello scorso anno e lo faranno ospitando il Felino che aveva conquistato il bottino pieno a Bibbiano nella prima giornata e che poi ha avuto una battuta d’arresto casalinga alla seconda contro il Nibbiano&Valtidone.

La Fidentina invece andrà ad affrontare il Campagnola dopo aver ottenuto due pareggi nelle prime due partite. Le altre gare di giornata saranno Agazzanese-Cittadella Vis Modena, Arcetana-SanMichelese, Modenese-Nibbiano&Valtidone e Rolo-Real Formigine. Riposa il Bibbiano San Polo.