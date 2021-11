Eccellenza, Girone A: derby Piccardo-Salso, Fidentina in anticipo

Fidentina e Real Formigine, che domani alle 15,00 giocheranno l’anticipo del sabato del Girone A di Eccellenza, sono separate solo da due punti : la parmense è quarta in classifica, mentre la modenese è scivolata al limite della zona rossa dopo una serie di sconfitte. Il Cittadella cercherà di confermare la propria potenza ospitando il fanalino di coda Bibbiano San Polo, mentre il Rolo che insegue a quattro punti sarà ospite dell’Arcetana che sta risalendo la classifica. La Piccardo arriva da un passo falso in casa del Nibbiano e giocherà domenica alle 14,30 in contemporanea con tutte le altre nel derby contro il Salsomaggiore, ultima del gruppo dei Play Off.

I piacentini del Nibbiano&Valtidone saranno in trasferta a Colorno contro una squadra che sta facendo risultati troppo altalenanti per poter ambire alle prime posizioni e che domenica scorsa ha perso contro la Fidentina. La SanMichelese dovrà affrontare lo scontro diretto contro il Felino: le due squadre sono separate da tre punti nella zona bassa della classifica, infine la Modenese, che sta facendo un ottimo campionato, sarà ospite dell’Agazzanese che domenica scorsa ha vinto in trasferta contro il Felino. Riposa il Campagnola.