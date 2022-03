Eccellenza, Girone A: il Colorno in casa della SanMichelese per tenere la vetta

Scontro diretto per la salvezza nell'anticipo della ventiduesima giornata del Girone A di Eccellenza: domani alle 14,30 infatti si sfideranno il fanalino di coda Bibbiano San Polo e la quintultima in classifica, il Campagnola, per un derby tutto reggiano. Alle 15 si procede poi con il Real Formigine che punterà a mettere altri punti tra sé e la zona play out sfidando l’Agazzanese che si trova al penultimo posto.

Domenica alle 14,30 poi scenderanno in campo le altre squadre, tranne il Salsomaggiore che riposa in questo turno. A tornare per cercare di riconquistare la vetta è il Cittadella che dovrà affrontare la dura trasferta di Fidenza contro i granata che dalla metà della classifica hanno dato del filo da torcere a tante squadre. Il Colorno, attuale capolista, andrà invece in casa dei biancocerdi sassolesi: la SanMichelese ha tanta fame di punti per cercare di raggiungere una salvezza che si fa sempre più lontana, ma i gialloverdi vogliono rimanere davanti al Citta, avendo anche il turno di riposo la prossima settimana.

Il Nibbiano&Valtidone vuole riscattare la sconfitta della scorsa settimana ospitando l’Arcetana, mentre la Modenese si avvia verso una salvezza tranquilla ospitando il Rolo che è scivolato di molte posizioni dopo un lungo periodo da capolista. Infine alle 15,00 scenderanno in campo Felino e Piccardo, con obiettivi opposti, per dare vita ad un bel derby parmense: i rossoblù, pur proponendo un buon gioco, fanno fatica a lasciare la terzultima posizione, mentre i gialloneri si trovano un po’ attardati nella lotta per la vittoria del Girone A, trovandosi ora solo quarti con sette punti dalla prima.