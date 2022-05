Eccellenza, oggi in campo il Colorno per iniziare il girone di ritorno

Squadra in casa

Squadra in casa Castenaso

In campo questo pomeriggio alle 16.30 Castenaso e Colorno per la prima del girone di ritorno del triangolare tra le seconde classificate dell’Eccellenza emiliano-romagnola. Entrambe le formazioni che si sfideranno oggi sono a quattro punti, avendo pareggiato lo scontro diretto alla prima gara e avendo poi entrambe vinto contro la Victor San Marino. Una vittoria oggi significa quindi mettere più di una semplice ipoteca sulla vittoria finale, avendo poi la possibilità di passare con un pareggio nella prossima gara. Per quanto riguarda la squadra che oggi riposa, la speranza è quella che tra Castenaso e Colorno finisca ancora con un pareggio, altrimenti i romagnoli saranno già fuori dai giochi. La vincente del triangolare andrà a vedersela con la vincente del rispettivo mini torneo dell’Eccellenza umbra.