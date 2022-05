Eccellenza, Play Off: domani il Colorno deve vincere per sognare ancora

Torna in campo domani il Colorno che scenderà in campo tra le mura amiche alle 16,30 contro la Victor San Marino per cercare di continuare la lotta per la promozione in Serie D. La contestatissima vittoria del Castenaso ottenuta domenica contro i romagnoli, ha proiettato i bolognesi in vetta alla classifica con otto punti, mentre il gialloverdi di Parma sono a cinque. L’obbligo quindi è quello di vincere per andare a giocare poi lo spareggio domenica su un campo neutro del reggiano proprio contro il Castenaso per sancire chi passerà il turno andando poi a giocare contro la vincente delle seconde dell’Eccellenza umbra. Un pareggio o una sconfitta invece metterebbero la parola ‘fine’ alla stagione del Colorno.