Eccellenza, Play Off: domani il Colorno cerca la prima vittoria nel triangolare

Squadra in casa Victor S. Marino

Seconda gara domani per il Colorno impegnato nel triangolare tra le seconde classificate dei tre gironi di Eccellenza. Dopo aver pareggiato nella prima a reti inviolate tra le mura di casa contro il Castenaso, i parmensi hanno riposato nella seconda giornata giocata mercoledì che ha visto il Castenaso vincere per 2-1 contro il Victor San Marino. Domani alle 16.30 i gialloverdi affronteranno la trasferta in terra romagnola che chiuderà le gare di andata del mini torneo.