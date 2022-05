Eccellenza, Play Out: ultimo capitolo domani per il Felino

Giornata decisiva per il Felino che domani giocherà la gara di ritorno dei play out in casa del Campagnola. Nella gara di andata, in casa dei rossoblù, era terminata 0-0, punteggio favorevole per i reggiani che, essendosi piazzati meglio in classifica, otterrebbero la salvezza anche solo con un altro pareggio, mentre i parmensi saranno costretti a vincere fuori casa nell’ultima stagionale per cercare il mantenimento della categoria.

Se nei novanta minuti il punteggio dovesse essere ancora 0-0, si procederà allora con i supplementari. Mister Apolloni è riuscito a portare il Felino a giocarsi gli spareggi, condannando invece la SanMichelese che era arrivata a pari punti, ma in svantaggio per la differenza reti, ma ora arriva il momento più difficile in cui si dovrà dare il tutto per tutto per rimanere in Eccellenza.