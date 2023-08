Eccellenza e Promozione: ecco le possibili date dei campionati

Si partirà il 3 di settembre e la regular season chiuderà il 28 aprile: dovrebbero essere queste le date dei campionati di Eccellenza e Promozione a cui prenderanno parte le parmensi dei dilettanti. Secondo alcune indiscrezioni si dovrebbe giocare anche il 1 novembre e il girone di andata si chiuderà il 17 dicembre.

A quel punto partiranno anche le vacanze natalizie e si riprenderà a giocare il 7 gennaio, con un turno infrasettimanale in programma il 6 marzo. Al termine del campionato via ai play off con semifinali il 5 maggio e finali il 12 maggio.