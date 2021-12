Eccellenza, rinviata Piccardo-Campagnola per campo impraticabile

Rinviata a data da destinarsi Piccardo Traversetolo-Campagnola. La gara, inizialmente prevista per domani alle 14,30 in contemporanea con le altre, è stata questa sera rinviata per le condizioni del campo che non permetteranno lo svolgimento della partita. I gialloneri, che hanno giocato mercoledì quando tante altre hanno dovuto rinviare, recupereranno il match ormai quasi sicuramente dopo le festività. E’ stata rinviata anche Agazzanese-Rolo, fermi quindi i diretti concorrenti dei parmensi per il secondo posto in classifica.