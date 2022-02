Eccellenza, Girone A: Piccardo con l'amaro in bocca, bene il Colorno

La lotta nei primi posti della classifica per raggiungere le posizioni che contano ?comincia a infiammarsi. In testa è rimasto il Cittadella Vis Modena che ha pareggiato all’ultimo secondo con un rigore di Napoli in casa della diretta concorrente Piccardo Traversetolo che è rimasta al quinto posto, staccata di sette lunghezze dalla vetta.

Ne ha approfittato il Nibbiano&Valtidone vincendo in casa del fanalino di coda Bibbiano San Polo e si è portato al secondo posto, a cinque punti dai modenesi, pari al Colorno che ha battuto a domicilio una buona Arcetana, ferma a metà classifica. Seconda sconfitta consecutiva invece per il Rolo che è scivolato in quarta posizione a trenta punti dopo aver perso in casa contro la Fidentina che si è imposta con un poker ed è risalita a due punti dalla Piccardo.

E’ tornata alla vittoria la Modenese che in casa ha battuto per 2-0 il Felino, terzultimo in classifica con dodici punti. Un punto a testa per Salsomaggiore e Real Formigine che sono rimaste alla stessa distanza dalla quintultima, il Campagnola, che ha pareggiato nello scontro diretto per la salvezza con la SanMichelese, un punto che non serve molto a nessuna delle due. L’Agazzanese ha riposato ed è rimasta penultima con undici punti.