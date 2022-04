Eccellenza, domani il Colorno in campo per la prima del mini torneo

Vigilia di gara per il Colorno che domani inizierà il mini girone a tre con le altre due seconde classificate del campionato di Eccellenza. I gialloverdi cominceranno tra le mura amiche affrontando il Castenaso, arrivato pari punti con il Corticella nel Girone B, ma classificato secondo per gli scontri diretti.

La gara avrà inizio alle 16.30 e sarà importante partire bene sfruttando il fattore campo per mettersi già in vantaggio, dal momento che di tempo per recuperare, in un mini torneo come questo, non ce n’è. Importante sarà arrivare con le energie mentali e fisiche al massimo, per approcciare al meglio il match. Nella seconda giornata poi il Colorno riposerà e il Castenaso ospiterà la Victor San Marino.