Calcio, Emilia Romagna: ecco chi parteciperà al campionato di Eccellenza

Il Comitato Regionale Emilia Romagna della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato la lista delle squadre aventi diritto all’iscrizione nel campionato di Eccellenza, tra queste ci sono quest’anno quattro parmensi, una in meno rispetto all’anno scorso, ovvero Borgo San Donnino, Colorno, Fidentina e Piccardo Traversetolo. Dalle altre province parteciperanno Agazzanese, Anzolavino, Arcetana, Bentivoglio, Del Duca Grama, Campagnola, Castellana Fontana, Castenaso, Cattolica, Classe, Comacchiese, Copparese, Diegaro, Cava Ronco, Granamica, Masi Torello Voghiera, Medicina Fossatone, Nibbiano & Valtidone, Pietracuta, Progresso, Rolo, Russi, Sanpaimola, Sasso Marconi, Savignanese, Tropical Coriano, Valsanterno e Victor San Marino. Se tra queste dovessero esserci squadre che per qualsiasi ragione non si iscriveranno, la graduatoria per le ripescate è pronta con Fabbrico, Faro, Tonnotto San Secondo, Massa Lombarda, Cavezzo, Riese, Gambettola, Castelvetro, Cittadella Vis Modena, Modenese, Real Formigine, Vignolese, Virtus Castelfranco e La Pieve Nonantola