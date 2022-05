Ellera - Colorno 1 - 1 | Rete importante per i gialloverdi

Buon pareggio per il Colorno che fa 1-1 in casa dell’Ellera nella gara di andata della fase di nazionale dei play off di Eccellenza. In terra umbra è stato Diaw a sbloccare il risultato al 17’, poi nel secondo tempo i gialloverdi si sono visti annullare una rete per un fuorigioco molto dubbio e al 65’ è arrivato il pareggio firmato da Ricci. Bella prestazione per i parmensi che giocheranno l gara di ritorno in casa domenica prossima con la possibilità di passare con lo 0-0 avendo segnato il gol fuori casa che vale doppio, in caso di 1-1 si andrà ai supplementari e poi ai rigori, mentre un 2-2 o una vittoria dell’Ellera farebbero passare gli umbri alla fase successiva.