Fabbrico - Sorbolo 3 - 0 | Rossoblù a un passo dalla retrocessione

Sorbolo sempre più vicino alla retrocessione diretta dopo la sconfitta maturata ieri in casa del Fabbrico, quando mancano solo quattro partite alla fine del campionato. I reggiani hanno decido la partita già nel primo tempo portandosi in vantaggio al 18’ con Terragin su rigore. A raddoppiare poi è stato Martina al 43’, a pochi minuti dall’intervallo. I rossoblù non sono riusciti a reagire e al 62’ Terragin, segnando così una doppietta personale, ha portato sul 3-0 definitivo il risultato.