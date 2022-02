Fabbrico - Terme Monticelli 1 - 2 | I biancocelesti fermano la capolista

Grande vittoria del Terme Monticelli che doma la capolista e dà continuità al pareggio di domenica scorsa, cominciando così a vedere un po’ di luce dopo un 2021 molto complicato. In casa del Fabbrico a passare in vantaggio sono proprio gli ospiti con Mattioli che impiega solo sette minuti per andare in rete. Nel finale di primo tempo, nel minuto di recupero, i padroni di casa conquistano un calcio di rigore che viene trasformato da Patrick Martina e questo avrebbe potuto spezzare le gambe ai biancocelesti. Questi invece non demordono e appena rientrati in campo nella ripresa, al 50’, tornano in vantaggio con Cortellazzi e poi fanno buona guardia per salvare il risultato arrivando al 90’ sull’1-2 che vale oro.