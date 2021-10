Fanfulla - Borgo San Donnino 2 - 3 | Vittoria storica in rimonta e in inferiorità numerica

Incredibile rimonta del Borgo San Donnino che vince la sua prima partita in Serie D. A passare in vantaggio sono stati i ragazzi di Baratta al 28’ con Caniparoli che calcia dal limite e batte Cizza; la reazione del Fanfulla arriva in fretta e al 36’ si torna già sul pareggio quando Austoni si fa servire da Franchini, poi salta un avversario e arriva in rete calciando sul primo palo. Sembra mettersi male poi per i parmensi quando al 40’ arriva il raddoppio dei padroni di casa con Magli che approfitta di un errore difensivo su un traversone e indisturbato manda in rete.

Sembrano non finire i guai per i barghigiani che all’inizio della ripresa rimangono senza Baratta in panchina a causa di un’espulsione. Al 58’ però arriva il pareggio quando Fabiani, nel tentativo di anticipare Caniparoli, batte il suo portiere segnando un’autorete. Al 79’ brividi per il San Donnino quando Laribi segna il gol del 3-2, ma l’arbitro annulla per fuorigioco, circostanza che costa l’espulsione anche a mister Nordi. All’82’ arriva il terzo rosso di giornata, questa volta per Bajic che lascia gli ospiti in inferiorità numerica. Questo non spaventa la squadra di Parma che continua a spingere e all’86’ trova il gol della vittoria con Salami sugli sviluppi di un calcio di punizione. I primi tre punti storici per il Borgo San Donnino che ora può affrontare con grande entusiasmo le prossime partite.