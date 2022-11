Fanfulla - Salsomaggiore 3 - 0 | Ancora guai per i gialloblù

Ancora sconfitto il Salsomaggiore che rimane anche in inferiorità numerica nel finale. Il vantaggio del Fanfulla arriva al 14’ quando Colonna arriva sul fondo e crossa in area dove Montesi cerca di spazzare e infila la propria rete.

La reazione dei termali arriva al 18’ con Berti servito da De Sagastizabal, ma Cizza para. Doppia traversa per i padroni di casa al 23’ nella stessa azione, poi al 28’ arriva il raddoppio della squadra di casa con Caradonna che calcia dal limite e batte l’estremo difensore salsese.

Nella ripresa è ancora il Fanfulla a comandare, il Salso si fa vedere solo una volta al 78’, poi all’81’ rimane in dieci per l’espulsione di Amadei che rimedia la seconda ammonizione. Due minuti più tardi i padroni di casa la chiudono definitivamente con Siani che entra in area, salta il portiere e mette in rete per il 3-0 finale.