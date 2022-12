Felino - Alsenese 0 - 2 | I rossoblù interrompono la striscia positiva

Squadra in casa

Sconfitta interna per il Felino che interrompe una buona striscia positiva all’ultima giornata del 2022. A fare festa è invece l’Alsenese che conquista tre punti d’oro in trasferta. A sbloccare il risultato è stato Sbordi al 16’ e il primo tempo si è chiuso ancora in bilico sullo 0-1. Nella ripresa i piacentini hanno cominciato a cercare subito di chiudere la partita trovando poi il raddoppio al 60’ con D’Elia.