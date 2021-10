Felino - Arcetana 2 - 1 | Vittoria in rimonta per i rossoblù

Bella vittoria del Felino che trova il riscatto dopo la sconfitta contro la Piccardo Traversetolo della scorsa settimana. Al ‘Bonfanti’ passano in vantaggio i reggiani dell’Arcetana che al 39’ del primo tempo vanno in rete con Davitti e il primo tempo si chiude col vantaggio ospite. Nella ripresa il Felino prova a reagire, ma trova un muro davanti a sé e deve aspettare il 75’ per riuscire a buttarlo giù trovando il pareggio con la rete di Vecchi. Dolo tre minuti più tardi poi il risultato viene ribaltato grazie alla rete di Di Cosmo che regala tre punti fondamentali ai rossoblù che fanno un bel salto in classifica.