Felino - Bibbiano San Polo 1 - 1 | Un punto che non accontenta nessuno

Arriva solo un pareggio per il Felino nello scontro diretto per la salvezza contro il fanalino di coda Bibbiano San Polo. I parmensi passano in vantaggio al 35’ con Vecchi poi rimangono in inferiorità numerica e al 55’ gli ospiti conquistano un calcio di rigore poi trasformato da Ametta. Il finale è di 1-1, quindi un punto a testa che non serve molto a nessuna delle due squadre, entrambe in grave difficoltà in classifica.