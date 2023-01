Felino - Brescello 1 - 2 | Beffa nel finale per i rossoblù

Parte con una sconfitta il 2023 del Felino che, in casa, cede contro un Brescello affamato di punti per la salvezza. A passare in vantaggio sono in realtà i rossoblù con la rete al 28’ di Kulluri e il primo tempo si chiude nel migliore dei modi per gli uomini di Apolloni avanti per 1-0.

Nella ripresa i padroni di casa cercano di controllare il risultato, ma al 79’ è De Padova a pareggiare i conti per i reggiani e la beffa arriva all’88’ quando Gargiulo ribalta il risultato in favore del Brescello quando non c’è ormai più tempo per recuperare.