Felino - Campagnola 0 - 0 | Ai rossoblù serve l'impresa al ritorno

E’ finito con un pareggio a reti inviolati il match di andata dei play out tra Felino e Campagnola. Il risultato è positivo per i reggiani che in casi di pareggio anche nella prossima gare, avrebbero la meglio sui parmensi avendo ottenuto un posizionamento migliore nella classifica finale della regular season. Per il Felino dunque rimane solo la possibilità di una vittoria in casa dei rosanero per sperare dopo la partita di oggi giocata in casa dei rossoblù.