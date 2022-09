Felino - Carignano 1 - 3 | Derby ai giallorossi, autogol dei rossoblù nel finale

Sconfitto in casa il Felino nel derby parmense contro il Carignano. Non passa nemmeno un minuto che i giallorossi passano in vantaggio con Mantelli, ma gli uomini di Apolloni trovano velocemente il pareggio al 180 con Pereira. Nella ripresa però gli ospiti barono ancora forte e al 49’ ritrovano il vantaggio con Bacchini e al 79’ un’autorete dei rossoblù chiude definitivamente la partita in favore del Carignano.