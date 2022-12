Felino - Carpaneto Chero 5 - 1 | Finalmente una vittoria importante per i rossoblù

Squadra in casa

Squadra in casa Felino

Scatto di orgoglio per il Felino che trova un’ampia e netta vittoria in casa contro il Carpaneto Chero lanciatissimo verso la zona play off. A sbloccare il risultato è stato Mora al 27’, poi il primo tempo si è chiuso sull’1-0 e la partita ancora apertissima. Nella ripresa è stato ancora Mora a indirizzare il risultato segnando il raddoppio al 53’.

Tre minuti più tardi poi Davighi ha trovato il tris, ma Lamberti ha accorciato le distanze al 60’. I rossoblù non si sono scomposti e hanno continuato a macinare gioco calando poi il poker al 65’ con Pietranera e chiudendo con il 5-1 al 79’ con la rete di Martinez.