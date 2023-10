Felino - Castellana Fontana 0 - 1 | Rossoblù staccati dalle prime

Squadra in casa

Squadra in casa Felino

Beffa casalinga oggi per il Felino che rimane invischiato a metà classifica mentre gli avversari di giornata del Castellana Fontana sorpassano e scalano posti importanti. Il match è stato giocato con grande agonismo e sul filo dell’equilibrio fino al 71’ quando Domenichetti ha portato in vantaggio i piacentini segnano la rete decisiva per l’1-0 finale. Inutili i tentativi dei rossoblù di recuperare nei minuti finali del match.