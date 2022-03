Felino - Cittadella Vis Modena 0 - 0 | I rossoblù trovano un punto contro la capolista

il Felino di Gigi Apolloni, impegnato nella lotta per la salvezza, conquista un buon punto contro la capolista Cittadella Vis Modena. Partono bene gli uomini di Salmi con Boilini che si fa vedere subito in avanti e mette una bella palla in mezzo per Notari che si fa anticipare da un difensore avversario. Quando il cronometro dice solo “15’”, i modenesi rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Chiossi che compie un fallo da ultimo uomo e deve lasciare il campo. Poco più tardi è protagonista di una bella parata Terzi quando Napoli viene ben servito da Davoli e calcia in rete. Arriva anche l’offensiva del Felino primo dell’intervallo con Crescenzi che da buona posizione manda sul fondo. Nel primo tempo l’unica occasione arriva nei primi minuti e passa per i piedi di Boilini che dal limite impensierisce Terzi, comunque bravo a parare. Non succede poi più nulla e il match termina 0-0.