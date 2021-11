Felino - Colorno 1 - 2 | Decide Morrone al 93'

Squadra in casa

Vittoria del Colorno in casa del Felino nella dodicesima giornata del Girone A di Eccellenza. Il vantaggio dei gialloverdi è arrivato al 43’ del primo quando Ghirardi ha portato avanti i suoi. La reazione del Felino è arrivata nella ripresa e all’80’ Lattuca è riuscito a recuperare riportando la situazione in parità. Non hanno mollato però gli ospiti che al 93’, a partita quasi finita, sono riusciti a conquistare i tre punti con il gol di Morrone.