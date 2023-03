Felino - Futura Fornovo Medesano 0 - 0 | Il derby non fa saltare le parmensi

Derby tra Felino e Fornovo Medesano, entrambe a caccia di punti per poter provare a puntare alla zona play off. Al 15’ la prima occasione per gli ospiti: Landini scarica per Bernardini che libera il sinistro dal limite e la palla finisce di poco a lato della porta avversaria. Non succede quasi più nulla nella prima frazione di gara, se non qualche calcio da fermo e sporadici contropiede che non impensieriscono le difese avversarie.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Inizia il secondo tempo sulla falsa riga del primo e il Medesano prova a spingere sull’acceleratore. La prima occasione arriva da un cross di Passera dove arriva Petronelli che la mette di poco a lato. Succede poco, partita non bella che termina con il risultato in pareggio sullo 0-0.