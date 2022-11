Felino - Il Cervo 1 - 1 | Pareggio che muove la classifica

Il derby salvezza tra Felino e Il Cervo termina con il pareggio per 1-1. Il primo tempo è molto equilibrato e nessuna delle due squadre riesce ad imporsi e a sbloccare il risultato. Nella ripresa sono i rossoblù a passare in vantaggio dopo cinque minuti con Kulluri, ma i neroverdi si organizzano e reagiscono trovando il pareggio al 65’ con Marko. Un punto che per entrambe serve a muovere una classifica che non splende.