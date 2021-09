Arriva la prima battuta d’arresto per il Felino che, dopo aver vinto la prima in trasferta contro il Bibbiano San Polo, cede in casa contro il Nibbiano&Valtidone che giocava oggi la prima partita di Eccellenza, avendo riposato nel primo turno. Ad essere fatali per i parmensi sono stati due gol nel finale di primo tempo: al 42’ segna Corbelli e al 45’ Minasola. Nella ripresa gli ospiti possono controllare mentre i padroni di casa non riescono a riaprire la partita.