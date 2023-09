Felino - Noceto 0 - 3 | Tre volte Sarr nel derby della prima giornata

Squadra in casa

Squadra in casa Felino

Parte col piede sbagliato il campionato del Felino; lo stesso invece non si può dire del Noceto. Nel derby giocato questo pomeriggio e valido per la prima giornata del Girone A di Promozione, i gialloblù si sono imposti in casa dei rossoblù con un netto 3-0 senza ammettere repliche.

Prima mezzora di studio tra le due squadre poi l’episodio che ha cambiato le sorti dell’incontro con il calcio di rigore concesso agli ospiti e trasformato da Sarr. Tre minuti più tardi lo stesso giocatore mette a segno il gol della doppietta e al 72’ porta a casa il pallone quando insacca un altro calcio di rigore che vale per lui tripletta personale e tre punti per la squadra.