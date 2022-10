Felino - Noceto 5 - 1 | Vittoria straripante dei rossoblù, Noceto ancora a secco

E’ ancora notte fonda per il Noceto che perde ancora e rimane a zero punti dopo quattro giornate di campionato; a vincere nel derby dell’anticipo del sabato del Girone A di Promozione è invece il Felino che cala una cinquina contro i gialloblù.

Sono gli ospiti a passare in vantaggio al 5’ con Pietropaolo e sembra la giornata giusta per cominciare a fare punti, ma al 35’ arriva il pareggio firmato da Martinez, poi i padroni di casa non si fermano più e al 43’ sorpassano il Noceto con Kulluri. Nella ripresa poi i rossoblù dilagano e al 56’ è Martinez a mettere a segno la doppietta personale per il 3-1, al 70’ ci pensa Pertelli a calare il poker e infine la chiude Mora all’80’ per il definitivo 5-1.