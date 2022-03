Felino - Piccardo Traversetolo 1 - 2 | I rossoblù resistono un tempo, poi passano i gialloneri

Vittoria della Piccardo sul campo del Felino nel derby di Parma della ventiduesima giornata del Girone A di Eccellenza. Per i gialloneri un buon risultato per rimanere sulla scia delle prime, mentre per i rossoblù la classifica fa sempre più paura. I ritmi del match sono bassi, con gli ospiti intenti a cercare di scardinare la squadra di casa ben chiusa dietro la linea del pallone. Per sbloccare il risultato servono infatti 45’, quando, allo scadere del primo tempo, Ridolfi serve Mangiarotti che da pochi passi va al tiro e segna la rete dell’1-0.

La ripresa è subito più vivace, con il Felino che deve cercare di recuperare e che lascia spazi interessanti alla Piccardo, così al 64’ arriva il raddoppio firmato da Ridolfi di testa ben servito dal traversone di Botturi. Al 75’ i padroni di casa riaprono il risultato con De Sagastizabal che calcia dal limite dell’area, ma la Piccardo si mette in controllo e il risultato finale è di 1-2.