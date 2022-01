Felino- Salsomaggiore 1 - 1 | La recupera Nsingi all'89'

Punto importante per il Felino che fino all’ultimo ha cullato il sogno della vittoria, infranto poi all89’ dagli ospiti del Salsomaggiore che sono riusciti in extremis a recuperare il risultato. I gialloblù, che sono approdati alla finale di Coppa Italia ‘Minetti’, faticano in questa fase di campionato dopo una partenza formidabile. La partita rimane bloccata per tutto il primo tempo, con molto equilibrio e le squadre a cui manca il ritmo della partita dopo uno stop così lungo. Al 75’ poi sono stati i padroni di casa a muovere il match, portandosi in vantaggio con De Sagastizabal, ma a un minuto dal termine dei tempi regolamentari, Nsingi ha trovato il gol del pareggio per il Salso. Un punto a testa quindi nel derby tra parmensi.