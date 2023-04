Felino - Tonnotto San Secondo 2 - 3 | I tuttineri sognano il primo posto

Squadra in casa

Vittoria del Tonnotto San Secondo che continua a tallonare la capolista distante solo due punti; sfuma invece l’idea dei play off per il Felino sconfitto in casa dai tuttineri. Il risultato è sbloccato all’11’ da Passagno, poi i rossoblù trovano il pareggio al 37’ con Dove.

Ad un secondo dalla fine del primo tempo Pescosta riporta avanti gli ospiti e taglia un po’ le gambe ai padroni di casa che nella ripresa riescono comunque a reagire, ma al 70’ arriva il tris per il Tonnotto firmato da Lorenzini. Il Felino ci prova ancora e dopo due minuti accorcia con Pereira, ma il match termina 2-3.