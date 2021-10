Fidentina - Agazzanese 2 - 2 | Partita piena di falli e interruzioni, pareggio giusto

Squadra in casa

E’ un pareggio pieno di emozioni quello tra Fidentina ed Agazzanese. La prima occasione è per i padroni di casa con Elhani che al 7’ di testa manda fuori da buona posizione. Risponde la squadra ospite con Rantier e Burgazzoli che non riescono a sorprendere la difesa dei parmensi. Sono tanti i falli e le interruzioni di gioco nel corso del primo tempo. Alla mezzora di gioco sono due i cambi obbligati per gli infortuni di Bottazzi e Favari, sostituiti da Coscelli e Bocchi.

In campo il match diventa sempre più acceso, con falli sempre più brutti e non segnalati dall’arbitro. La Fidentina continua a spingere e a sfiorare il vantaggio che arriva al 41’, ma per gli ospiti: disimpegno sbagliato dei padroni di casa e Burgazzoli prova un piattone che batte Ghiretti. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio dell’Agazzanese quando ancora Burgazzoli recupera un pallone sbagliato dalla Fidentina e con un preciso tiro batte ancora Ghiretti.

Faticano a riprendersi i ragazzi di Montanini, poi al 65’ arriva il gol che accorcia le distanze con Spagnoli che riceve dalla destra e appoggia in rete da distanza ravvicinata. Al 73’ i padroni di casa riescono a raggiungere gli avversari che dopo il doppio vantaggio si erano chiusi nella loro metà campo: questa volta è Viani a battere Borges da due passi. Il finale è confuso, con tante ammonizioni e continui falli, qualche buona occasione, ma il risultato termina sul 2-2.