Fidentina - Agazzanese 2 - 3 | I granata sfiorano la vittoria, poi nel finale la beffa

Perde in casa la Fidentina contro un avversario molto ostico come l’Agazzanese e rimane dentro alla zona play out. Succede quasi tutto nella ripresa, infatti il primo tempo comincia con ritmi bassi poi al 25’ è Delfanti a sbloccare il risultato portando in vantaggio i piacentini e all’intervallo si va sullo 0-1. I parmensi approcciano bene la ripresa e trovano il pareggio al 56’, ribaltando poi il risultato al 64’ con Terranova.

Le cose sembrano quindi mettersi bene per la Fidentina che cerca di resistere con le unghie e con i denti, ma all’87’ viene recuperata da Delfanti che mette a segno una doppietta personale. Un punto sarebbe un buon risultato, ma al 95’ arriva la beffa quando Mastrototaro effettua il controsorpasso portando di nuovo avanti l’Agazzanese a pochi secondi dal triplice fischio.