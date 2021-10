Fidentina - Arcetana 1 - 0 | Decide un eurogol di Scappi all'86'

Vittoria di misura della Fidentina che gioca una partita divertente e molto equilibrata con l’Arcetana, decidendo solo nel finale il risultato. Nel primo tempo hanno giocato meglio i reggiani che hanno colpito due pali con Zito, mentre per i padroni di casa è passata dai piedi di Pasaro un’occasione incredibile, con il giocatore che, a tu per tu col portiere, ha calciato fuori. Nella ripresa sono stati i parmensi a tenere il pallino del gioco andando tante volte al cross con Visconti che ha servito più volte Scappi e Viani, ma questi non sono riusciti a trasformare gli assist del compagno.

Ancora Zito, giornata sfortunata per lui, ha colpito una traversa da fuori area per l’Arcetana e ancora Pasaro, solo davanti al portiere, ha calciato fuori per la Fidentina. A decidere l’incontro è stato un eurogol di Scappi all’86’: l’attaccante da trenta metri ha calciato da fermo di collo pieno mettendo il pallone sotto l’incrocio dei pali. Nei minuti finali i padroni di casa hanno tenuto palla per far scorrere il tempo conquistando tre punti fondamentali.