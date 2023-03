Fidentina - Boretto 4 - 0 | Giornata da incorniciare per i granata

Squadra in casa

Squadra in casa Fidentina

Esce per la prima volta dai play off la Fidentina che si porta a 29 punti al pari del Nibbiano&Valtidone e della Vignolese, entrambe uscite con un pareggio da questa giornata. I granata parmensi invece ne approfittano vincendo in casa lo scontro diretto contro il Boretto che torna pericolosamente ad un passo dalla retrocessione diretta.

La Fidentina si è imposta con un netto 4-0 che non ha lascito dubbi su chi abbia comandato oggi in campo. Il vantaggio è arrivato al 18’ grazie alla rete di Terranova, poi solo tre minuti più tardi è stato Pasaro a raddoppiare. Ancora Terranova poi al 33’ ha calato il tris e prima dell’intervallo il match era già chiuso con il poker siglato da Visconti al 37’. Nella ripresa i padroni di casa hanno semplicemente amministrato il vantaggio.