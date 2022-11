Fidentina - Borgo San Donnino 0 - 1 | Un rigore parato a testa, i biancazzurri dominano ma vincono di misura

L’attesissimo derby tra Fidentina e Borgo San Donnino va ai biancazzurri che trovano la vittoria di misura nella ripresa. Il primo tempo è un monologo degli ospiti che spingono forte senza concedere quasi nulla. Due decisioni arbitrali nel giro di un minuto negano la possibilità ai borghigiani di passare in vantaggio: all’8’ viene da un rigore per fallo su Rossi, ma il penalty viene poi tolto per un presunto fuorigioco.

Un minuto più tardi ancora Rossi protagonista va a segno in tap in, ma il gol viene annullato per una carica su Ghiretti. E’ ancora solo Borgo nel resto del primo tempo, con tante occasioni sprecate o imprecise. Al 37’ sembra arrivare la beffa per i biancazzurri che hanno dominato in lungo e in largo: l’arbitro vede un fallo in area su Varani e assegna il rigore per la Fidentina.

Sul dischetto va Pellegrini che si fa parare il tiro da Monteverdi (terzo rigore parato in stagione dal portiere del San Donnino). Nella ripresa il Borgo continua a cercare la vittoria e trova la rete al 57’ quando Delporto ruba palla a Petrelli sulla destra poi serve a centro area Rossi, che da due passi trafigge Ghiretti.

Gli ospiti avrebbero poi l’occasione per chiuderla al 65’ quando Rossi viene ancora atterrato in area e questa volta è rigore: sul dischetto va Martinez, ma anche il portiere granata si mette in mostra e respinge. Nel finale allora la Fidentina prova a crederci cercando in tutti i modi l’assalto, ma la difesa ospite è attenta e il match termina 0-1.