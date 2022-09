Fidentina - Campagnola 2 - 3 | Sorpasso nel finale per i rosanero

Squadra in casa

Squadra in casa Fidentina

Passa in vantaggio il Campagnola al primo minuto di gioco quando una disattenzione della difesa di casa propizia la rete di Mastaj. La Fidentina si butta alla ricerca del pareggio, ma Russo calcia alto e Piscicelli trova la respinta di un avversario su un tiro potente dal centro dell’area. Il primo tempo termina così sull’1-0. Nella ripresa i granata trovano il pareggio al 58’ quando Pasaro di testa infila in rete un cross di Piscicelli.

Al 66’ poi la Fidentina ribalta il risultato quando conquista un rigore che viene trasformato da Pasaro. Al 78’ il 3-1 di Pasaro viene annullato dall’arbitro per fuorigioco, poi nei minuti finali succede l’imprevedibile e all’89’ Riccò pareggia per il Campagnola con un bellissimo tiro al volo; al 93’ poi i rosanero trovano addirittura la vittoria in contropiede con Mastaj che fa doppietta.