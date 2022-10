Fidentina - Castellana Fontana 2 - 2 | Granata due volte in vantaggio e due volte recuperati

Finisce con un pareggio per 2-2 lo scontro diretto per la salvezza tra Fidentina e Castellana Fontana. Il vantaggio per i granata parmensi è arrivato già dopo otto minuti di gara con la rete di Russo, ma sette minuti più tardi Cossetti su rigore ha ritrovato il pareggio e il primo tempo si è chiuso per 1-1. Nella ripresa la Fidentina ha ricominciato a testa bassa a cercare il vantaggio trovandolo al 52’ con Pellegrini, ma ancora una volta la gioia del gol è durata poco perché al 55’ Domenichetti ha messo a segno per i piacentini al rete del pareggio e del definitivo 2-2.