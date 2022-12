Fidentina - Castelvetro 0 - 0 | Poche emozioni e un punto a testa

Squadra in casa

Squadra in casa Fidentina

Contro ogni aspettativa tra Fidentina e Castelvetro esce una partita con pochissime emozioni tra due squadre attente soprattutto a non subire. Nel primo tempo meglio il Castelvetro che ci prova al 7’ con Scarlata autore di un ottimo tiro indirizzato all’incrocio dei pali dove arriva miracolosamente Ghiretti.

Al 16’ colpo di testa di Dembacaj ancora sventato dal portiere granata. Infine è Ceccarelli a provarci al 44’, ma il tiro viene respinto sulla linea di porta. Nella ripresa invece la situazione si ribalta ed esce la Fidentina che va in rete con Pellegrini, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Non succede poi più niente fino al triplice fischio.